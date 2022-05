Open air Obermodern-Zutzendorf, 11 juin 2022, Obermodern-Zutzendorf.

Open air Obermodern-Zutzendorf

2022-06-11 – 2022-06-11

Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin Obermodern-Zutzendorf

EUR Cette année, le FC Obermodern vous attend nombreux à l’occasion de son premier Open air le samedi 11 juin au stade municipal.

L’ambiance sera assurée par Ced Tecknoboy et Orchestre Stéréo à partir de 18h30.

Restauration sur place tout au long de la soirée avec des tartes flambées, des grillades et des kebabs ainsi que plusieurs choix de boissons en bières, vins et bulle.

Un feu d’artifice animera également la soirée.

Service de sécurité assuré et vous pourrez compter sur les nombreux bénévoles pour vous aider à passer une agréable soirée!

Inscriptions possible via les partenaires:

– Boucherie Weissgerber à Obermodern

– Pâtisserie Thomas à Pfaffenhoffen

Vous pouvez également venir acheter vos bracelets en pré-vente directement au club house du FC Obermodern tous les dimanches matin de 10h et à 12h ou tous les jours de matchs à domicile.

Open air organisé par le FC Obermodern

