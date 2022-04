Open air Munchhausen Munchhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Munchhausen

Open air Munchhausen, 16 juillet 2022, Munchhausen. Open air Munchhausen

2022-07-16 18:00:00 – 2022-07-16

Munchhausen Bas-Rhin Munchhausen EUR Open air animé par l’orchestre “Santa Lucia “.

Buvette et restauration (tartes flambées, grillades) sur place à partir de 18h. Open air animé par l’orchestre Santa Lucia. Buvette et restauration sur place. +33 3 88 86 51 73 Open air animé par l’orchestre “Santa Lucia “.

Buvette et restauration (tartes flambées, grillades) sur place à partir de 18h. Munchhausen

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Munchhausen Autres Lieu Munchhausen Adresse Ville Munchhausen lieuville Munchhausen Departement Bas-Rhin

Munchhausen Munchhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munchhausen/

Open air Munchhausen 2022-07-16 was last modified: by Open air Munchhausen Munchhausen 16 juillet 2022 Bas-Rhin MÜNCHHAUSEN

Munchhausen Bas-Rhin