Open Air Manoir de Keranden Landerneau, samedi 18 mai 2024.

Open Air Manoir de Keranden Landerneau Finistère

Nouveau rendez-vous à noter dans vos agendas, nous vous invitons à nous rejoindre pour notre Open Air dans les jardins du Manoir de Keranden petit bijou style renaissance du patrimoine historique de la ville de Landerneau.

4eme édition plus longue et plus qualitative, ambiance décontractée et détente assurée tout au long de la journée !

De midi au coucher du soleil, nous vous préparons les festivités autour de diverses activités. Entre Live music, Dj-sets, tournoi de palets, friperie, initiation Yoga et performance de danse improvisée, sans oublier de quoi se restaurer avec les foods trucks et bars … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 12:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Manoir de Keranden 34 boulevard de la gare

Landerneau 29800 Finistère Bretagne assobside@gmail.com

L’événement Open Air Landerneau a été mis à jour le 2024-04-03 par OT LANDERNEAU DAOULAS