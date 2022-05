Open air Jardin21 : El Hey en DJ set Jardin21 Catégorie d’évènement: Paris

Le Jardin21, c’est un petit paradis de verdure caché dans le Parc de la Villette (Paris 19ème). Créé en 2018, ce lieu éphémère ouvert uniquement l’été anime depuis 5 ans le canal de l’Ourcq avec une programmation culturelle et festive autour de son jardin-potager. Le Jardin21 fera son grand retour à l’occasion d’un weekend anniversaire le 3, 4 et 5 juin. Les festivités démarreront dès le vendredi 3 juin dès 19h avec le collectif El Hey qui chauffera les platines et le dancefloor jusqu’à 3h du matin.

Entrée libre

Le vendredi 3 juin, le Jardin21 rouvre ses portes ! Pour fêter ça, le potager va se transformer en dancefloor dès 19h avec aux platines le collectif El Hey. Une programmation house et groovy ! Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris

