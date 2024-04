Open Air – Funky Side Up w/Yasmin Regisford Jardin21 Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 21h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

FUNKY SIDE UP, c’est l’ Open air trancy, acid et groovy de notre résidente Yasmin Registford. Un jeudi par mois, Yasmin sera au commande du DJ booth du Jardin21.

Yasmin Regisford est une jeune artiste émergente franco-américaine née à New York. Fille du pionnier de la House Music Timmy Regisford, elle a rapidement développé un sens artistique aigu et un intérêt précoce pour la musique. Après une longue expérience dans l’industrie de la mode en tant que directrice artistique, styliste et productrice, elle décide de tenter sa chance dans l’industrie musicale et de s’y initier avec son amie d’enfance, Carla Schmitt. À ses côtés, elle découvre les platines et s’immerge dans les possibilités infinies de la musique électronique. Elle a rapidement été accueillie dans divers clubs français emblématiques tels que le Glazart, le Kilomètre25, les Docks des Suds ou encore l’incontournable Iboat.

Passionnée par la diversité des sons, Yasmin puise sa force dans l’exploration différents genres musicaux.

C’est notamment lors des soirées du collectif Vibrate que Yasmin a su faire preuve d’une énergie enivrante grâce à la dynamique de ses sets mêlants des sonorités trancy, rave, acid et groovy qui promettent alors un spectacle et une ambiance mémorables.

Infos pratiques

Ouverture du Jardin 12h

DJ sets 21h – 2h

Jardin21 12A Rue Ella Fitzgerald 75019

Contact : https://www.jardin21.fr/events/open-air-funky-side-up-w-yasmin-regisford-all-night-long https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://soundcloud.com/yasmin-regisford

Jardin21