Open Air Festival concert plein air Mutzig, 9 juin 2023

Open Air Festival concert plein air

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

2023-06-09 – 2023-06-09

EUR L’AMOROCK Open Air Festival 2023 se veut résolument Rock cette année. Deux soirées et deux thèmes.

Le Vendredi 9 Juin sera consacré aux Tributes avec 3 Groupes d’un niveau absolument phénoménal : Les BOMBTRACKS superbe Tribute de RAGE AGAINST THE MACHINE, les excellents FUZZTOP Tribute de ZZTOP aussi vrais que nature et les extraordinaires LOVEDRIVE Tribute de SCORPIONS avec des musiciens de très haut niveau et un chanteur au mimétisme vocal de Klaus MEINE complètement bluffant.

Le Samedi 10 Juin sera ouvert à la Scène Rock Française, en lever de rideau un tremplin du Rock Local avec les BEER ME UP, suivi des excellents SIDILARSEN et clôturé par l’explosif CACHEMIRE.

Que du gros son, le tout agrémenté par de nombreux Food Trucks divers et variés ainsi que plusieurs point de buvette, bref le FESTIVAL où il faut être.

1 ou 2 soirées à vous de choisir. Gratuit pour les moins de 12 ans – Buvette & food trucks.

