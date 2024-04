OPEN AIR DELTA TOUR X TROPISME Montpellier, dimanche 28 avril 2024.

OPEN AIR DELTA TOUR X TROPISME Montpellier Hérault

LE DELTA FESTIVAL EN TOURNÉE

Oh le S, le Delta Tour reprend de plus belle pour une édition 2024

Soleil, calanques & pétanque … on ramène un peu de Marseille dans 9 villes

En on va te mettre très biengg Open Air & club, DJ Set, Animations, Stands, Paillettes, Food & surprises dans une ambiance guinguette

Un avant-gout de l’ambiance du Delta Festival, mais chez toi 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28 22:00:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

