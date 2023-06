Open Air De La Groove au 6b Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: ile de france

Saint-Denis Open Air De La Groove au 6b Le 6b Saint-Denis, 15 juillet 2023, Saint-Denis. Le samedi 15 juillet 2023

de 14h00 à 00h00

.Tout public. payant https://shotgun.live/fr/events/de-la-groove-open-air-6-b ⁂ ACCÈS ⁂ Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture De La Groove de retour en Open Air au 6b pour une après-midi / soirée qui s’annonce chaude ! Au programme, les DJ de La Groove pour t’ambiancer sous les rayons de soleil, le 6b pour t’accueillir comme il se doit, et en fin de journée un showcase live de B.K Mik. La House que tu aimes, qui parfois frappe et parfois semble si douce, sera mêlée avec précision au Funk, à la Soul, au Disco ou au Jazz que tu apprécies tant. Mais cela ne se fera jamais au détriment de Groove deep et saturé, de passage énergique Garage House (ou des envolées les plus spatiales correctement breakées). ✩ LINE UP ✩ Knuckle G https://www.instagram.com/knuckle.g/ https://www.facebook.com/Knuckle.G Chinau https://www.instagram.com/iamchinau/ https://www.facebook.com/iamchinau Le Hutin https://www.instagram.com/le_hutin/ https://www.facebook.com/lehutin Larry G https://www.instagram.com/larryg_dj/ https://www.facebook.com/LarryG.DJ B.K Mik https://www.facebook.com/b.kmikmusic https://www.instagram.com/b.kmik/ ✩ BILLETTERIE ✩ — 6€ avant 20h : ce billet vous permet de rentrer avant 20h. Si vous vous présentez sur place au delà de cet horaire, le billet ne sera plus valable — 10€ all night : ce billet vous permet de rentrer de 14h à 00h — 5€ dionysien·nes : un tarif est prévu pour les habitant·es de Saint-Denis, un justificatif attestant de votre lieu de résidence vous sera demandé. Lien billetterie : https://shotgun.live/fr/events/de-la-groove-open-air-6-b Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/de-la-groove-open-air/ https://fb.me/e/6sTy4rJF5 https://fb.me/e/6sTy4rJF5 https://www.le6b.fr/de-la-groove-open-air/

