OPEN AIR – Concerts LESTUDIO CLUB, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Nostalgique des soirées d’été ? Ça tombe bien, on prolonge les vacances ! Au programme : concerts et apéro en plein air sous le soleil de Paris (si si ☀️). ▃ Line Up ▃ 19:00 : TBA

20:00 : Celeno

21:00 Valmont ▃ Infos pratiques ▃ Entrée gratuite, inscription obligatoire : https://www.lestudio-club.com/billetterie Food & drinks sur place ou à emporter Pass sanitaire obligatoire en complément des gestes barrières En plein air, sur la terrasse du Club : 38-40 rue de la Victoire, Paris 9 Concerts -> Pop / Variété LESTUDIO CLUB 38-40 rue de la Victoire Paris 75009

12 : Notre-Dame-de-Lorette (195m) 7 : Le Peletier (219m)

Contact :LESTUDIO 0954665586 contact@lestudio-club.com https://www.lestudio-club.com https://fb.me/e/1d50nnLPC

