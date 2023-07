Open air & club | bal pop queer du 14 juillet I Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, 14 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 14 juillet 2023

de 14h00 à 05h00

.Tout public. payant

gratuit – en extérieur – de 12h à 22h

Payant – en intérieur – de 23h à 5h

Prévente 10€* / Sur place 14 €

Le 14 juillet, on célèbre avec fierté notre France à nous : celle de la diversité et de l’inclusion ! Cette année on voit les choses en grand et on s’associe avec le collectif de soirée LGBTQIA+ Bragi Pufferfish pour une journée plus mode que militaire, plus explosive que le feu d’artifice des champs

Notre traditionnel OPEN AIR sera suivi d’un CLUB : pour une belle bamboche ferroviaire !

Gang de petits doggos par @grodukboucar

PROGRAMME DE LA SAUTERIE:

▬▬▬▬ OPEN AIR :gratuit – en extérieur – de 12h à 22h

Djsets Fenouil2000 & OK Pal!

Fenouil2000 & OK Pal! des collectifs Bragi Pufferfish et Discoquette rafraîchiront vos oreilles et rythmeront notre défilé maison avec des sonorités house, disco et techno ! Grand défilé participatif :

Notre Drag Queen préférée Catherine Pine’O noir fait de l’ombre au défilé des champs avec un catwalk maison et participatif. Venez défiler aux couleurs de votre France alliant charisme, style et exubérance.

Show drag hosted par Catherine Pin’O noir :

Accompagnée par deux talentueux.ses artistes drag, Niamor et Lulu Divine, nos maitresses de cérémonie vous ont préparé une après-midi de folie : lipsync, live, surprises, cadeaux et élection du meilleur outfit national. Déguisothèque avec Mona Coopola :

Un espace pour chiner votre meilleure tenue et éblouir le public lors du défilé (vente et prêt de vêtement de friperie

)▬▬▬▬ CLUB :

payant – en intérieur – de 23h à 5h

prévente 10€* / Sur place 14 €Pour ceux.elles qui préfèrent danser à la tombée de la nuit, le collectif Bragi Pufferfish vous prépare un feu d’artifice queer pour un CLUB scintillant qui mêlera djsets, performances de danse, dragshows et maquillage !

Line-up :

Claude Emmanuelle

Fabisounours

Loki Starfish

Morgan Ivy

Lucifer

Performances de dance avec la nymphe La Shekira et la danseuse de pole Roxane.

Drag shows avec BaBouchka Babouche et Madame Wasabi

Stand Make Up pour briller toute la nuit avec Asbel

▬▬▬▬ NOS PARTENAIRES

Trax, Le Bonbon, Tsugi, Mowno

▬▬▬▬▬▬ LE HL EN MODE PÉPOUZE

La moitié de tes potes déserte Paris ? Tu ne sors plus sans ton combo préf birk & bob ?

Tu ne penses qu’à te faire rôtir la couenne en terrasse ?

Oui oui, l’été pointe le bout de son nez et bonne nouvelle : notre traditionnel mode pépouze, néanmoins mimouze, reprend du service !

C’est la coutume maintenant au HL, chaque été on te mijote une programmation chill & funky pour kiffer ton été : quiz délurés, session de tattoo & piercing affutés, bingo drag chtarbés, animations stylées, dj sets exaltés… le tout toujours gratos !Pour les grands•es teufeurs et teufeuses, on prépare à nouveau une série d’open air sur la Petite Ceinture, tous autant sunny-hotty-dancy-party-friendly pour profiter pleinement de la teuf en format XXL !En somme, viens profiter du grand air et te la couler douce, le mot d’ordre c’est : PÉ.POUZE

.▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES★

LE HASARD LUDIQUE

128 Avenue de Saint-Ouen

75018 Paris (sisi le terter)

► Accès

MÉTRO 13 : Porte de Saint-Ouen / Guy Môquet

Ⓑ Bus 81 : Navier

Ⓥ Vélib : Rue Jacques Kellner

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



