Open Air avec Trans Africa Airlines Jardin21, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 19h00 à 03h00

. gratuit

Rendez-vous pour un open air endiablé avec Trans Africa Airlines, un collectif autour des musiques électroniques d’Afrique. Préparez vous à vous faire envoûter avec de délicieuses mélodies rythmiques et tribales ! Après plusieurs mois de silence, toute l’équipe de Trans Africa Airlines, collectif autour des musiques électroniques d’Afrique, est de retour et vient fêter ses retrouvailles le 11 juin prochain au Jardin21. En plus de leur équipe, composée de Laeia, Ibaan et Tennoë, ils ont invité deux artistes : Atarax et Uzume, connus pour leurs délicieuses mélodies et leurs rythmiques tribales. La soirée au Jardin21 sera donc sous le signe de mélodies d’ailleurs, pour vous faire voyager et profiter du cadre idyllique du jardin potager. Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/Transafricaairlines https://www.facebook.com/Transafricaairlines

