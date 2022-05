Open air avec Osmose Jardin21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 05 juin 2022

de 19h00 à 03h00

gratuit

Un nouveau voyage en Osmose se profile à l’horizon… Venez profiter d’une soirée aux côtés d’Osmose le dimanche 5 juin au Jardin21 pour s’évader le temps d’une nuit festive dans un cadre idyllique. Le Jardin21, friche culturelle et végétale située dans le 19ème arrondissement, réouvre ses portes le 3 juin et jusqu’au 2 octobre. A l’image des éditions précédentes, des DJ sets auront lieu du jeudi au samedi soir. Pour le week-end de réouverture, et plus précisément le dimanche 5 juin, c’est Osmose qui vient fouler le sol du jardin potager et faire danser la foule. Osmose réunit les acteurs et résidents de la scène nocturne francilienne, le temps d’une aventure festive décomplexée, sans frontière de genre, ni de style. Osmose est une volonté d’évasion, une intervalle de lumière où chacun est invité à revêtir ses plus beaux apparats de fête. Osmose est un cadre de fête où liberté, bienveillance & respect d’autrui résonnent tels des mantras. Pour cette soirée particulière qui clora le week-end d’ouverture, ce sera l’occasion d’accueillir trois artistes, Anodine du collectif Vénus Club, Lastvuska du collectif Hors-Sol, et enfin Rehcorb du collectif Carte de Jean. Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://bit.ly/osmosejardin21 https://bit.ly/osmosejardin21

