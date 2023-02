Open air avec l’orchestre STEREO Hunspach Hunspach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Hunspach

Open air avec l’orchestre STEREO, 15 juillet 2023, Hunspach Hunspach. Open air avec l’orchestre STEREO 13 route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin

2023-07-15 21:00:00 – 2023-07-15 23:59:00 Hunspach

Bas-Rhin Hunspach EUR Dans le cadre du 75ème anniversaire de l’Association Sportive de Hunspach, participez à cet open air en compagnie de l’orchestre STEREO ! Durant le week-end, assistez aux tournois inter-entreprises, aux matchs de gala et amusez-vous sur les structures gonflables. Dans le cadre du 75ème anniversaire de l’Association Sportive de Hunspach, participez à cet open air en compagnie de l’orchestre STEREO ! Restauration. +33 6 78 74 76 35 Hunspach

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Hunspach Autres Lieu Hunspach Adresse 13 route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin Ville Hunspach Hunspach lieuville Hunspach Departement Bas-Rhin

Hunspach Hunspach Hunspach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hunspach hunspach/

Open air avec l’orchestre STEREO 2023-07-15 was last modified: by Open air avec l’orchestre STEREO Hunspach 15 juillet 2023 13 route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin Bas-Rhin Hunspach

Hunspach Hunspach Bas-Rhin