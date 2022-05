Open air avec le label Deux Mesures Jardin21, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 19h00 à 03h00

. gratuit

Le label Deux Mesures est de retour au Jardin21 avec ses artistes Maceau, Aupal, Mehierr & Romeo Louisa, pour un open air sous le signe de la minimal house.

Parmi les artistes qui seront présents, on retrouve Maceau, producteur et designer originaire de Nantes. Il distille une House lumineuse et optimiste. En 2016, il fonde le label Deux Mesures à Bordeaux, désormais actif à Paris. Garant de l’identité graphique du label, il a également une dizaine de tracks à son actif ainsi qu’un premier EP « Solar Impulse ».

Aupal sera aussi de la partie. Né à Rennes, il produit au sein de Deux Mesures qu’il gère en binôme avec Maceau depuis 2018. À travers 2 tracks et près de 30 dates à son actif avec le label, il propose une House teintée de riffs énergiques et mélancoliques, avec des influences deep et micro.

Le trio Mehierr sera au rendez-vous. Issus d’horizons différents, le trio se retrouvent dans la musique, et construisent une identité aux influences micro, deep et minimal. DJs et producteurs, ils rejoignent Deux Mesures en 2021 et sortent leur premier EP « Blur ».

Enfin, Romeo Louisa, jeune talent originaire du sud de la France. Il délivre une house énergique et groovy. Un EP chez Deux Mesures est en route.

Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

