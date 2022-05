Open air avec Deviant Disco Jardin21 Paris Catégories d’évènement: île de France

De Rimini à Berlin, d’Istanbul à Tel-Aviv, l’équipe de diggers Deviant Disco revient au Jardin21 pour fêter l’arrivée de l’été et vous faire danser comme jamais ! Exotic Disco, Disco Souk, Sexotic, Discosmic, le collectif Deviant Disco ne s’interdit aucune incursion dans les territoires de la dance music la plus déviante. Deviant Disco a surtout l’envie d’explorer un son électronique qui sort des sentiers battus, qu’il s’agisse de productions actuelles ou de raretés, d’oldies comme de nouveautés. L’équipe se compose de diggers et des DJs à l’esprit ouvert, mais aussi des graphistes, des performeurs. Dans le cadre du week-end de réouverture du Jardin21, friche culturelle et végétale, le collectif vient faire danser le jardin potager pour une soirée qui s’étale de 19h à 3h, le samedi 4 juin. Plusieurs artiste se produiront durant la soirée, parmi eux : Jpye, collectionneur grand angle et également producteur de musique baléarique, mais aussi Vincent Mercure et ses sélections à 360°. Un véritable voyage musical au long cours qui se profile au Jardin21. Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://bit.ly/discogarden https://bit.ly/discogarden

