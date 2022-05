Open air : Apéro électronique Jardin21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 03h00

gratuit

Pour annoncer le retour des beaux jours, Apéro Electronique propose un open air au Jardin21. Au programme : 1 800 m² de friche verdoyante au bord du canal de l’Ourcq, cocktails, soleil, et surtout de la musique. Le Jardin21 accueille Apéro Electronique le vendredi 10 juin pour une soirée DJ sets de 19h à 3h. Apéro Electronique, c’est une association culturelle promouvant les différents courants de la musique électronique à travers différents évènements sur Paris. Après avoir débuté par des formats afterwork dans des lieux comme le Ground Control ou encore l’Alimentation Générale, l’association s’est affirmée sur la scène parisienne en collaborant avec d’autres collectifs et labels. Leur mot d’ordre ? Promouvoir de tout nouveaux artistes dans des lieux atypiques, associer musique électronique, détente et apéro. Pour le line-up de l’événement, trois artistes seront présents : Zeleke, NŦHN et Pinche Rico, prêts à vous faire danser et bien profiter de l’été ! Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Contact : https://bit.ly/aperoelectronique

