Open air animé par les Schatzy Stattmatten, 8 juillet 2023, Stattmatten Stattmatten. Open air animé par les Schatzy rue de la Moder Stattmatten Bas-Rhin

2023-07-08 19:00:00 – 2023-07-08 23:59:00 Stattmatten

Bas-Rhin Stattmatten EUR Soirée Open Air avec l’orchestre les Schatzi ainsi qu’un spectacle pyrotechnique. Organisé par l’Amicale des Pêcheurs de Stattmatten. +33 3 88 86 97 19 Stattmatten

