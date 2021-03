Open Access Week – Semaine internationale du libre accès : déconfinons la science ! Chez soi, 15 mars 2021-15 mars 2021, Albi.

Open Access Week – Semaine internationale du libre accès : déconfinons la science !

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à Chez soi

IMT Mines Albi participe à l’Open Access Week – Semaine internationale du libre accès aux côtés de l’Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier, l’INSA Toulouse, l’ENAC, l’Institut National Universitaire Champollion, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace ISAE-SUPAERO, l’ONERA le centre français de recherche de l’aérospatial, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes.

Cet événement international autour de la science ouverte et du libre accès à l’information scientifique et technique est organisé avec le soutien du département Recherche, Doctorat, Valorisation de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Lundi 15 mars

9h30-10h00 : Inauguration de la semaine par Jérôme Vicente, Directeur du département Recherche, Doctorat, Valorisation de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 10h00-12h00 : « Introduction à la science ouverte », Amélie Barrio, co-responsable URFIST Occitanie.

Mardi 16 mars

9h30-11h00 : « Peer Community In: A free recommendation process of preprints based on peer reviews », par Thomas Guillemaud, UMR ISA, INRAE Sophia-Antipolis et Denis Bourguet, UMR CBGP, INRAE Montpellier 14h00-15h15 : « Traduction et Science ouverte : enjeux, état des lieux et perspectives – retour sur le travail du GT dédié du COSO », par Amélie JOSSELIN-LERAY, Université de Toulouse Jean Jaurès / Laboratoire CLLE, membre du GT COSO Traductions et Science ouverte

Jeudi 18 mars

9h30-11h00 : « La loi République Numérique et ses enjeux dans le contexte de la Science Ouverte aujourd’hui », par Alexandre Tisserant, ex directeur adjoint de cabinet d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique 15h00-16h00 : « Le centre Mersenne pour l’édition scientifique ouverte et les Annales de la Faculté des sciences de Toulouse », par Célia Vaudaine, coordinatrice du centre Mersenne et Vincent Guedj, éditeur en chef des annales de la faculté des sciences de Toulouse

Mercredi 17 mars

9h30-11h00 : « Dans les coulisses de la science : les données de la recherche », par Laetitia BRACCO, Conservatrice des bibliothèques, data librarian à la Direction de la Documentation et de l’Edition de l’Université de Lorraine 14h00-15h30 : « Présentation de l’association Open Law, prix Open Thèse, question de l’accès ouvert des publications en droit », par Isabelle Gras, Conservatrice de bibliothèque au SCD Aix-Marseille Université, Service Publications numériques / Cellule Science ouverte

Vendredi 19 mars

9h30-11h00 : « Données de la recherche & Open Access : réflexions partagées par la communauté toulousaine », par Michelle Sibilla, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

IMT Mines Albi vous invite à participer à l’Open Access Week du 15 au 19 mars : rendre la recherche scientifique et les données qu’elle produit accessibles à tous.

Chez soi Albi Albi



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T12:00:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T12:00:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T12:00:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T12:00:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T12:00:00