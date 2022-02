Open 35 de Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Tournoi de tennis international professionnel féminin. La compétition est inscrite sur le circuit WTA (Women’s Tennis Association) avec un prize money de 115 000$ + hébergement (WTA 125). Unique en Bretagne, le tournoi est classé 4ème tournoi Français et attire chaque année le fleuron mondial du tennis avec des joueuses classées à partir de la 11ème place mondiale. L’édition est aussi idéalement située dans le calendrier des tournois internationaux, à 2 semaines de Roland Garros. Le tournoi est financé par des partenaires institutionnels mais aussi environ 115 partenaires privés. contact@lopen-saintmalo.fr +33 2 99 56 14 44 http://www.lopen-saintmalo.fr/ Tournoi de tennis international professionnel féminin. La compétition est inscrite sur le circuit WTA (Women’s Tennis Association) avec un prize money de 115 000$ + hébergement (WTA 125). Unique en Bretagne, le tournoi est classé 4ème tournoi Français et attire chaque année le fleuron mondial du tennis avec des joueuses classées à partir de la 11ème place mondiale. L’édition est aussi idéalement située dans le calendrier des tournois internationaux, à 2 semaines de Roland Garros. Le tournoi est financé par des partenaires institutionnels mais aussi environ 115 partenaires privés. Complexe sportif de Marville 22 avenue de Marville Saint-Malo

