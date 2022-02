Open 13 Provence Marseille 9e Arrondissement, 14 février 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Les matchs de simple se disputeront au meilleur des 3 sets, avec jeu décisif dans les 3 manches.

Le tableau final du simple comptera 28 joueurs, 19 directement admis grâce à leur classement ATP, 2 « special exempts », 4 issus des qualifications, et 3 maximums, bénéficiant d’une wild card.

Les 8 joueurs retenus comme tête de série seront désignés en fonction de leur classement ATP une semaine avant le début du tournoi.

Le tableau des qualifications en simple comprendra 16 joueurs, 12 directement admis grâce à leur classement ATP et 4 bénéficiant d’une wild card.



Double



Toutes les parties de double se dérouleront au meilleur des 3 sets avec un super tie-break de 10 points au troisième. De plus, il y aura l’application du point décisif à 40-A durant toute la partie.

Le tableau final du double comprendra 16 équipes, 14 directement admises grâce à leur classement ATP et 2 bénéficiant d’une wild card.

Les 4 équipes retenues comme tête de série seront désignées en fonction de leur classement ATP (en double) une semaine avant le début du tournoi.

Il n’y a pas d’épreuve de qualification du double.



Cette année, le tournoi sera doté d’un prix total de 610 315€ et d’un Prize Money de 521 420 €. Cette somme sera reversée aux joueurs en fonction de leur avancée dans le tableau final.

L’Open 13 Provence est un tournoi du circuit ATP, catégorie ATP World Tour 250 (surface indoor sur dur).

http://www.open13.fr/

Cette année, le tournoi sera doté d’un prix total de 610 315€ et d’un Prize Money de 521 420 €. Cette somme sera reversée aux joueurs en fonction de leur avancée dans le tableau final.

