OPE – Objectif Parrainage Emploi Maison de quartier de la Bottière, 25 mars 2021-25 mars 2021, Nantes. 2021-03-25

Horaire : 90:00 16:00

Gratuit : oui Sur inscription uniquement Demandeurs d’emplois Un Parrain 1 Emploi réunit ses parrains et marraines, les chercheurs d’emploi et les entreprises qui recrutent pour une nouvelle édition de « OPE : Objectif Parrainage Emploi » à Nantes. Cet événement original mêle parrainage, coaching et entretiens de recrutement dans un processus dynamique sur une seule et même journée. Public : Demandeurs d’emploiLieu : Maison de quartier de La Bottière (sur inscription uniquement). de 9h00 à 11h30 – Objectif Parrainage : Des professionnels vous coachent et vous préparent pour vos futurs entretiens d’embauche de l’après-midi. de 13h30 à 16h00 – Objectif Emploi : Présents avec des offres d’emploi, les recruteurs vous reçoivent en entretien individuel de 15 min. Contact : beatrice@parrainemploi.com – 02 40 89 55 71 Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce Doulon – Bottière Nantes

