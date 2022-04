OPE – Coaching & recrutement Maison de quartier de la Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 09:00 16:30

Gratuit : oui sur inscription Adultes demandeurs d’emploi #EMPLOI Envie de rencontrer des marraines/parrains pour bénéficier de conseils pour vos recrutements ? Appliquer ces conseils dès l’après-midi auprès de Nantes Métropole Habitat, Transdev, Synergie, Agepla, Etti Humando ou la Croix-Rouge française pour un retour à l’emploi rapide vers des métiers valorisants et humains. Inscriptions au 07 52 60 77 41 ou auprès de beatrice@parrainemploi.com et sur eventbrite.fr Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0752607741 https://parrainemploi.com/

