Le téléviseur, un produit jetable en 2023 ? Opale TV Services Saint-Léonard, 21 octobre 2023, Saint-Léonard.

Venez découvrir notre atelier de réparation d’appareils audios et vidéos, spécialisé dans le dépannage des téléviseurs. Et oui, contrairement à une idée reçue, c’est un produit tout à fait réparable, dans la plupart des cas :)

Nous vous y delivrerons des conseils pour optimiser leur durée de vie, vous apprendrez à diagnostiquer les pannes les plus courantes, et pourrez assister à une démonstration de dépannage !

Opale TV Services 50 boulevard de la Liane 62360 Saint-Léonard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T10:30:00+02:00

Opale TV Services