Marché de Noël d’OPALE Opale Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Marché de Noël d’OPALE Opale, 26 novembre 2022, Montreuil. Marché de Noël d’OPALE 26 et 27 novembre Opale

Entrée libre

Marché de Noël d’Opale Opale 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ? HO HO HO ? Samedi 26 et dimanche 27 novembre, Opale vous invite à son marché de Noël de 11h à 19h ! Les créateurs.trices vous accueilleront avec leurs productions, une bonne occasion de trouver des cadeaux par milliers ? Au programme bijoux, design, mode, décoration, photographies, illustrations, épiceries, des ateliers bien-être et encore bien d’autres surprises ! Enfin, pour se réchauffer les mains et l’esprit, du rhum chaud, une tombola et peut-être la venue du ? ? On a hâte de vous y voir, et n’oubliez pas vos petits souliers ? —————————————- ✨ LES EXPOSANT•E•S ✨ MEIV Studio – Bijoux

@meiv_studio L’Atelier du Dimanche – Décoration Upcyclée

@latelierdudimanche Isabelle Millet – Photographie

@isabellemillet.photo Chacapa – Relaxation et Énergie Camille Roffi – Naturopathie et Réfléxologie

@camilleroffi_naturo PALM Illustrations – Illustrations

@palmillustrations Fab Car Studio – Studio Photos Taxi

@fabcarstudio_photomobile Maud Louvrier Clerc – Art & Design

@maud_louvrier_clerc TOULBA – Vêtements

@toulba Atelier Fatimata SY – Accessoires

@workshopfatimatasy Blue Yama – Vêtements

@blue_yama_design SEL’IT – Épicerie Italienne

@Pappacenafood Tanjes – Bijoux et Tissages

@tanjescreations Artisans du Monde – Artisanat et Épicerie Amélie Desson – Linogravure et Illustrations Les Bras m’en tombent – Mobilier

@lesbrasmentombent Léon & George – Plantes

@leonandgeorgefr Atelier Fanion – Illustrations et Céramique

@atelierfanion Léa Hybre – Illustrations

@leahybre Dagaraa Paris – Vêtements

@dagaraa_paris Marcello et Ju – Encres Lucía Sánchez Napal – Dessins

@luciasancheznapal Lana Brocante – Brocante

@lanabrocante Faysal Boukari – Illustrations Valérie Dereux – Dessins et Peintures

@val_dereux —————————————- ? INFOS PRATIQUES Opale

2 rue Franklin, 93100 MONTREUIL ACCÈS

Métro : Mairie de Montreuil – ligne 9

Bus : 115 arrêt Mairie de Montreuil Pasteur • 102 arrêt Mairie de Montreuil —————————————- Pour nous suivre ?

https://www.instagram.com/opale_montreuil/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T11:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Opale Adresse 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil Centre-ville Ville Montreuil Age maximum 99 lieuville Opale Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Opale Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Marché de Noël d’OPALE Opale 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël d’OPALE Opale Opale 26 novembre 2022 Montreuil Opale Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis