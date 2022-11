Marché de Noël Opale // 26 et 27 novembre Opale Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Marché de Noël Opale // 26 et 27 novembre Opale, 26 novembre 2022, Montreuil. Marché de Noël Opale // 26 et 27 novembre 26 et 27 novembre Opale Le tiers-lieux Opale ouvre ses portes pour son Marché de noël ce week-end du 26 et 27 novembre ! On vous y attends nombreux ! Opale 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France ? HO HO HO ? Samedi 26 et dimanche 27 novembre, Opale vous invite à son marché de Noël de 11h à 19h ! Les créateurs.trices vous accueilleront avec leurs productions, une bonne occasion de trouver des cadeaux par milliers ? Au programme bijoux, design, mode, décoration, photographies, illustrations, épiceries, des ateliers bien-être et encore bien d’autres surprises ! Enfin, pour se réchauffer les mains et l’esprit, du rhum chaud, une tombola et peut-être la venue du ? ? On a hâte de vous y voir, et n’oubliez pas vos petits souliers ?

Lieu Opale Adresse 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil

