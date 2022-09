Visite d’un tiers-lieu / urbanisme transitoire Opale Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Visite d'un tiers-lieu / urbanisme transitoire
14 et 15 octobre
Opale
Montreuil

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Opale 2 rue Franklin 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.plateau-urbain.com/ »}, {« link »: « https://www.pavillonnoir.co/ »}] Depuis février 2021, cet ancien centre administratif municipal de 10 000 m² accueille plus de 200 structures issues des milieux artistiques, artisanaux, associatifs, ou encore de l’économie sociale et solidaire. En constante évolution, Opale est un espace de créativité, de rencontres et de solidarité qui décloisonne les usages de la ville et recrée du lien entre ses habitant·e·s. Cette occupation temporaire s’inscrit sur le territoire d’Est Ensemble, pionnier de l’urbanisme transitoire. Plateau Urbain et Pavillon Noir Architectures vous proposent des visites du lieu, en plein occupation artistique et solidaire, pendant lesquelles nous vous raconterons son histoire et les avantages de l’urbanisme transitoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00 Josselin Carré

