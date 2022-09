Mon récit compte : raconte ton récit sur le sujet de ton choix grâce à la présence de journalistes professionnels Opale Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Mon récit compte : raconte ton récit sur le sujet de ton choix grâce à la présence de journalistes professionnels Opale, 5 octobre 2022, Montreuil. Mon récit compte : raconte ton récit sur le sujet de ton choix grâce à la présence de journalistes professionnels 5 – 26 octobre, les mercredis Opale

La participation aux 4 ateliers est indispensable pour vivre le projet dans sa globalité. Les places étant limitées, merci de t’assurer de ta disponibilité sur les 4 dates avant de t’inscrire.

Participe à une aventure éditoriale inédite et inspirante en t’inscrivant aux ateliers d’écriture de la ZEP et Coexister ! Opale 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France UN CYCLE D’ATELIERS D’ÉCRITURE ANIMÉS PAR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS Autour de discussions libres et sans tabous, des journalistes professionnels t’accompagneront lors de 4 ateliers de 2h. Ils t’aideront à trouver ton sujet de récit, ton angle, ton style, pour aboutir à la production d’un texte inédit. L’objectif : écrire pour te raconter, pour mieux te connaître et te comprendre, pour partager et donner à lire des réalités souvent méconnues des autres… Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres, ton histoire mérite d’être racontée ! Si tu le souhaites, ton texte pourra être publié sur le site de la ZEP et de ses partenaires, ainsi que dans le cadre d’un recueil de texte publié par Coexister, pour permettre à d’autres d’être inspiré par ton témoignage ! CHAQUE RÉCIT A SON IMPORTANCE, LE TIEN AUSSI !

C’est une belle occasion pour t’exprimer librement sur les sujets de ton choix : croyances, doutes et questionnements spirituels, expérience de discriminations, avis sur l’actualité… à toi de décider le récit que tu souhaites partager ! Attention, le nombre de places est limité (10 participant·es) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T19:00:00+02:00

2022-10-26T22:00:00+02:00 CoexisterFrance

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Opale Adresse 2 Rue Franklin, 93100 Montreuil Centre-ville Ville Montreuil Age minimum 15 Age maximum 32 lieuville Opale Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Opale Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Mon récit compte : raconte ton récit sur le sujet de ton choix grâce à la présence de journalistes professionnels Opale 2022-10-05 was last modified: by Mon récit compte : raconte ton récit sur le sujet de ton choix grâce à la présence de journalistes professionnels Opale Opale 5 octobre 2022 Montreuil Opale Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis