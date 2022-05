Opal Ocean, 22 juillet 2022, .

Opal Ocean

2022-07-22 – 2022-07-22

12 15 Depuis le tout début, chaque pas que le duo d’Alex Champ & Nadav Tabak a fait à travers leur musique Prog / Acoustic Rock sous le nom d’Opal Ocean, a été une énorme avancée dans leur évolution et leur carrière. Grâce à leur incroyable dévouement pour leur art, Opal Ocean a réussi à braver les obstacles, passant de ce qui était autrefois d’humbles artistes de rue avec de grands rêves, à des musiciens jouant sur de grandes scènes dans le monde entier.



Après avoir joué dans plus de quinze pays et vendu des dizaines de milliers d’exemplaires de leurs disques tout au long de leur carrière, Opal Ocean a déjà réalisé un bout de chemin impressionnant, mais ne prend jamais un seul instant pour se reposer sur ses lauriers.



Repoussant toujours les limites de leur créativité – rejoignez Alex et Nadav alors qu’ils innovent encore plus sur la scène instrumentale en vous transportant en musique au travers de leur album “The Hadal Zone” et qu’ils continuent de trouver de nouvelles façons convaincantes pour ravir leur public grâce à un son expressif et exploratoire.

