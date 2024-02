Oops I Did It Again / Nuit Pop 90s – 00s du Supersonic SUPERSONIC Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 6 EUR

Oops I Did It Again

Retour dans les années 90s 00s, il est 16h30 et c’est l’heure du goûter devant tes clips de POP préférés. Pour l’occasion on vous ressort nos vieux CD 2 titres des meilleurs tubes de l’époque pour danser de minuit à 6h du matin !

Live Tribute à 1h00 d’El Camino

DJ Set Pop/Rock 90s/00s

Dans la playlist :

Britney Spears / Oasis / Spice Girls / The Killers / Outkast / Arctic Monkeys / Madonna / Gala / Aqua / Pink / Smash Mouth / Corona / Lou Bega / Black Eyed Peas / Miley Cyrus / Nirvana / Beyoncé…

———————————

Entrée à 6€ de 23h30 à 1h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1CZAODlmn https://fb.me/e/1CZAODlmn https://link.dice.fm/i1e8439cab34

