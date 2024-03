« Oops I Did It Again » – La nuit Pop 90’s-00’s du Supersonic SUPERSONIC Paris, jeudi 9 mai 2024.

Le mercredi 08 mai 2024

de 23h00 à 06h00

.Tout public. payant Ticket : 6 EUR

Venez danser sur du Britney, pogoter sur du Nirvana et vous époumoner sur les Spice Girls avec « Oops I Did It Again » – La nuit Pop 90’s-00’s du Supersonic !

Oops I Did It Again

Retour dans les années 90s 00s, il est 16h30 et c’est l’heure du goûter devant tes clips de POP préférés. Pour l’occasion on ressort nos vieux CD 2 titres des meilleurs tubes de l’époque pour danser de minuit à 6h du matin !

Live Tribute à 1h00 d’El Camino

DJ Set Pop/Rock 90s/00s de Sheitan et D4rk Tiffus

Dans la playlist :

Britney Spears / Oasis / Spice Girls / The Killers / Outkast / Arctic Monkeys / Madonna / Gala / Aqua / Pink / Smash Mouth / Corona / Lou Bega / Black Eyed Peas / Miley Cyrus / Nirvana / Beyoncé…

Entrée à 6€ de 23h30 à 1h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1YQ2Av5tg https://fb.me/e/1YQ2Av5tg https://link.dice.fm/t2555858adb4

