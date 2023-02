OOMA L’Alimentation Générale, 3 février 2023, Paris.

Le vendredi 03 février 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 5 EUR

Venez découvrir OOMA à l’Alimentation Générale !

Venez découvrir OOMA, nouveau groupe émergent parisien. Préparez vous à être enveloppé par un son rond et chaleureux, à la croisée du jazz et de la soul….avec son jeu de contrastes, Ooma nous délecte d’une sensualité explosive; mêlant des synthétiseurs et des grooves percutants, le tout porté par une voix velouté envoutante.

“(Ooma) blends sweet soul & sophisticated jazz, something like Moonchild meets Hiatus Kaiyote…” – Nasko (Stereofox)

Le groupe s’est formé avec la rencontre de Tansy Greenlee (chant et composition), Nicolas Bauer (à la basse et aux arrangements), Hélios Mikhaïl (batterie) et Florian Berret (claviers).

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2TOl0edMT https://fb.me/e/2TOl0edMT

OOMA