Musée d’art et d’histoire de Meudon, le mercredi 7 juillet à 10:00

**Ooh, des tapis à histoires !** Dans le cadre de « Meudon et Merveilles », projet organisé à l’occasion de Partir en Livre ([[https://www.partir-en-livre.fr/](https://www.partir-en-livre.fr/)](https://www.partir-en-livre.fr/) la fête du livre pour la jeunesse), les bibliothécaires des médiathèques de Meudon déploient leurs raconte-tapis dans le jardin du Musée pour faire découvrir aux petits à partir de 2 ans, accompagnés de leur parents, deux classiques de la littérature jeunesse sous un format très différent. Redécouvrez en famille _Bateau sur l’eau_ et _Le bateau de M.Zouglouglou_, grâce au tapis qui donne à voir les histoires en volume. **Informations pratiques** Pour toute la famille GRATUIT Enfants à partir de 2 ans. En continu, de 10h à 12h En partenariat avec les Médiathèques de Meudon. Séance toutes les 30min. Places limitées.

Les bliothécaires déploient leurs raconte-tapis dans le jardin du Musée pour faire découvrir aux petits à partir de 2 ans, accompagnés de leur parents, deux classiques de la littérature jeunesse. Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00

