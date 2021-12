OOF – Objects of Fascination Pavillon de l’Arsenal, 16 décembre 2021, Paris.

OOF – Objects of Fascination

Pavillon de l’Arsenal, le jeudi 16 décembre à 14:00

Un projet conçu par CENTRAL office for architecture and urbanism, Maxime Delvaux et UR bureau d’architecture et d’urbanisme Série de tables réalisées par : 2001 architecture / Accattone / Asli Çiçek / B-ILD with Dirk Jaspaert & Vincent de Rijk / BAST / Bétillon Freyermuth architects / Cédric Libert / CENTRAL office for architecture and urbanism / Concorde / Didon / Dieter Leyssen (51N4E) / Elmēs / fala atelier / FELT Architecture & Design / Francelle Cane / Giusto Van Campenhout / Guma / Ištvan Išt Huzjan & Tina Javornik / Jean-Benoît Vétillard architecture / Jeanne & Jean-Didier Bergilez / Krutejavas Studio for Architecture / l’AUC / Laetitia Gendre & Iwan Strauven / Lucrèce / Martial Coudamy / Maxime Delvaux / Maximiliaan Royakkers / MBL architectes / Nicolas Dorval-Bory Architectes / NP2F architectes / Olivier Campagne (ArtefactoryLab) / Peaks / Piovenefabi / Plan Común and Claire Léger / Plant en Houtgoed / Studio NOCC / UR bureau d’architecture et d’urbanisme / Vidic Grohar Arhitekti —————————————- OOF – Objects of Fascination ” Au début du premier confinement, nous avons tous dû faire face à l’isolement : le nombre de projets a diminué et le travail s’est même arrêté pour certains. Cette pause obligatoire a été un moment d’introspection et de réflexion. L’apéro en ligne est devenu l’endroit où partager ses frustrations et ses fascinations, une opportunité de collaborer et de partager ses réflexions au sujet d’un projet commun, une série collaborative de meubles appelée Objects of Fascination. Ces moments de discussion ont pris une tournure collective quand la question suivante a été posée à une quarantaine d’architectes, de designers et d’artistes belges et internationaux : « Quel est l’objet qui vous fascine ? ». L’introspection s’est alors mutée en processus créatif. Ces fascinations ont été traduites en images et témoignages, puis se sont matérialisées dans le design de tables basses en aluminium. Ces tables sont les témoins physiques d’une période où l’environnement domestique était la seule source d’inspiration à disposition. Ces recherches personnelles ont abouti à une série de 44 tables basses en aluminium poli. Un protocole méthodologique précis a été établi pour la réflexion et la fabrication. Tous les participants ont ainsi sélectionné une image d’un objet qui les fascinait personnellement. Une forme en a été dégagée, puis a été redessinée, mise à échelle et envoyée à une machine à commande numérique pour être découpée dans une feuille d’aluminium de 5 mm d’épaisseur. Des pieds cylindriques en aluminium, de 30 mm de large et 27 cm de haut, ont ensuite été soudés. L’ensemble a été poncé, lustré et poli pendant des heures. Objects of Fascination explore la technologie numérique et le savoir-faire artisanal à travers des formes choisies. Elle peut être vue comme une collection de visions du monde, une tentative de donner une forme concrète à la diversité de notre culture collective.” —————————————- _Un projet de : CENTRAL office for architecture and urbanism (Radim Louda, Paul Mouchet and Valentin Piret), Maxime Delvaux et UR bureau d’architecture et d’urbanisme (Gaétan Brunet and Chloé Valadié) _Commissaires : Architecture Curating Practice, CENTRAL office for architecture and urbanism _Coordination : Roxane Le Grelle _Exposition présentée du 16 décembre 2021 au 16 janvier 2022 _Entrée libre sur présentation d’un passe sanitaire © Maxime Delvaux

Soft opening – Jeudi 16 décembre de 14h à 21h

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris



