Ooen Féminin 50 Cherbourg-en-Cotentin, 9 octobre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Ooen Féminin 50 Equeurdreville-Hainneville Complexe tennistique Louise Michel Cherbourg-en-Cotentin

2022-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-16 20:00:00 20:00:00 Equeurdreville-Hainneville Complexe tennistique Louise Michel

Cherbourg-en-Cotentin Manche

L’Open Féminin 50 est un tournoi de tennis international doté de 25 000$ de prix. Les joueuses classées entre la 70ème et 250ème place mondiale viennent pour gagner des points WTA et améliore leur classement. Plusieurs joueuses très connues maintenant sont venues sur nos installations: Karolina Pliskova, Elena Ostapenko, Once Jabeur.

L’Open Féminin 50 est un tournoi de tennis international doté de 25 000$ de prix. Les joueuses classées entre la 70ème et 250ème place mondiale viennent pour gagner des points WTA et améliore leur classement. Plusieurs joueuses très connues…

open50feminin@fft.fr +33 7 87 07 89 51 https://www.openfeminin50.fr/

L’Open Féminin 50 est un tournoi de tennis international doté de 25 000$ de prix. Les joueuses classées entre la 70ème et 250ème place mondiale viennent pour gagner des points WTA et améliore leur classement. Plusieurs joueuses très connues maintenant sont venues sur nos installations: Karolina Pliskova, Elena Ostapenko, Once Jabeur.

Equeurdreville-Hainneville Complexe tennistique Louise Michel Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-14 par