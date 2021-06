Oô Oô, près de Luchon, Haute-Garonne Haute-Garonne, Oô Sangria Gratuite en concert à Oô Oô, près de Luchon, Haute-Garonne Oô Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sangria Gratuite en concert à Oô, près de Luchon, Haute-Garonne, 2 juillet 2021 21:00-2 juillet 2021 22:30, Oô. Vendredi 2 juillet, 21h00 Participation aux frais : 12 €. Sur festik.net/Sangria/Gratuite. http://www.sangriagratuite.com Sangria Gratuite en concert à Oô, vendredi 2 juillet à 21 heures. SANGRIA GRATUITE en concert à Oô. Vendredi 2 juillet à 21 heures. C'est dans la montée du col de Peyresourde, à Oô, près de Luchon, que Sangria Gratuite donnera un concert pour le centenaire du barrage d'Oô. Pour ce moment exceptionnel vous pouvez réserver vos billets sur Festik.net /Sangria Gratuitehttps://oo-sangriagratuite.festik.net/sangria-grat-8/1

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Oô Étiquettes évènement : Autres Lieu Oô, près de Luchon, Haute-Garonne Adresse 31110 Oô Ville Oô lieuville Oô, près de Luchon, Haute-Garonne Oô