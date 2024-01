TRAIL DU LAC D’OÔ VILLAGE DE OÔ Oô, samedi 15 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:30:00

fin : 2024-06-15 13:00:00

Départ du village d’Oô, arrivée au refuge du lac d’Oô. Course sur sentier non ouvert à la circulation.

Les inscriptions sont limitées à 300 participants. 14 km et 575 mètres de dénivelé

.

VILLAGE DE OÔ Le village

Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie



