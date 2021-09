Paris Villette Makerz Paris Onze Heures Onze Orchestra Villette Makerz Paris Catégorie d’évènement: Paris

De tout temps, l’Homme a tenté de concevoir des machines capables de présenter des capacités ressemblant au vivant, en construisant des horloges et des automates, puis des robots. Cet univers a inspiré le Onze Heures Onze Orchestra, en explorant des techniques d’automatisation de jeu, ou d’écriture, que peuvent être la musique répétitive, la musique de processus ou l’aléatoire. Onze Heure Onze Orchestra Alexandre Herer – Rhodes Olivier Laisney – trompette Julien Pontvianne – sax tenor Sakina Abdou – sax alto Gilles Coronado – guitare Amélie Grould – vibraphone Maïlys Maronne – claviers Fanny Ménégoz – flûte Thibault Perriard – batterie Concert assis à l’Artère, Jardin des dessins, Parc de la Villette, plan ici : [https://lavillette.com/plan-du-parc?view=deep&placeId=153](https://lavillette.com/plan-du-parc?view=deep&placeId=153)

Gratuit sur réservation

Onze Heures Onze Orchestra présente son dernier répertoire dans le cadre du festivalConstellations, le petit festival au cœur de Under the Radar/Jazz à la Villette

