ONZE BOUGE 28ème Édition · Ateliers de danse avec la compagnie Ayoba, jeudi 18 avril 2024.

Le lundi 20 mai 2024

de 14h30 à 16h30

Le vendredi 17 mai 2024

de 18h00 à 20h00

Le mardi 14 mai 2024

de 18h00 à 20h00

Le samedi 11 mai 2024

de 15h00 à 17h00

Le lundi 06 mai 2024

de 18h00 à 20h00

Le jeudi 25 avril 2024

de 18h00 à 20h00

Le jeudi 18 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Dans le cadre du festival Onze Bouge, la compagnie Ayoba propose des ateliers de danse avant et pendant le festival.

Prenez vos bottes en plastiques et plongez dans l’univers de

la danse gumboot, originaire des mines d’Afrique du Sud. Le Festival Onze Bouge

et la Cie Ayoba vous proposent des ateliers pour vous faire prendre part à la

création de leur prochain spectacle, « Salut ».

L’objectif de cet atelier de danse est de cultiver un langage chorégraphique

unique pour chaque groupe, mettant l’accent sur l’amélioration du travail

rythmique et de la cohésion d’équipe. En intégrant des mouvements inspirés du

quotidien des participants, et du gumboot, l’atelier vise à élever

l’expression individuelle au sein d’une approche créative et collaborative de

l’apprentissage de la danse.

Ateliers :

> 18 et 25 avril – De 18h à 20h*

> 6 et 14 mai – De 18h à 20h*

> 11 mai – De 15h à 17h*

Lieu : Paris 11e (précisions à venir)

Restitution public « Salut »

> 17 mai à 19h15 (présence : 18h – 20h)

> 20 mai à 16h15 (présence : 14h30 – 16h30)

Gratuit, à partir de 12 ans

Pas d’expérience nécessaire

*Présence

souhaitée à tous les ateliers avec une participation à 3 ateliers minimum + les

17 et 20 mai

>> Pour vous inscrire, cliquez ici

Paris 11ème

Contact : https://www.festivalonze.org/ communication@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://forms.gle/Y2FbwMdPPSmk7vyZ6

Alexia Hugon Berrurier