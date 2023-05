Onze Bouge 27e édition !, 17 mai 2023, .

Du mercredi 17 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Sept spectacles à jauge limitée nécessitent une billetterie.

Festival des arts de la rue et de l’espace public, Onze Bouge propose depuis 27 ans des spectacles gratuits dans le 11e arrondissement de Paris.

Le festival Onze Bouge est de retour pour une 27e édition du 17 au 21 mai 2023 !

Chaque année, le festival propose des spectacles, performances et rencontres artistiques singuliers et éclectiques, pour un public de tous âges et de tous horizons.

Sa programmation exigeante s’adresse volontairement à tous les publics : les passionnés, les engagés, les sensibles aux grands textes, aux grands gestes, les Parisiens et Franciliens…

Au détour d’une rue, dans une cour ou un jardin, en pleine journée ou à la tombée de la nuit, Onze Bouge invite à rêver, rire, voyager, se questionner, partager, participer !

KIOSQUE 11

L’équipe vous accueille dès le 9 mai sur le parvis de la Mairie du 11e arrondissement pour répondre à vos questions sur cette 27e édition !

Du 9 au 13 mai de 16h à 20h (fermé le dimanche 14 mai)

Du 15 au 21 mai de 8h30 à 20h

BILLETTERIE À PARTIR DU 12 MAI 2023

La plupart des spectacles sont en accès libre !

Sur place : billetterie gratuite au Kiosque 11

Chez vous : sur notre site www.festivalonze.org

Rubrique « informations » (2€ de frais de billetterie)

11e arrondissement de Paris

