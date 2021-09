Paris MAIF Social Club île de France, Paris Onze artistes internationaux : sur la notion d’alimentation MAIF Social Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

Matières à mijoter – Exposition L’exposition Matières à mijoter explore la notion d’alimentation à travers la présentation du travail de onze artistes internationaux et pluridisciplinaires. Reconnu internationalement comme un droit humain universel, le droit à l’alimentation se définit par l’accessibilité et la disponibilité générale, permanente et durable, d’une alimentation digne et satisfaisante. L’exposition explore cette notion d’autonomie alimentaire à travers la présentation du travail de onze artistes internationaux et pluridisciplinaires. Martin Parr, Subodh Gupta, Yamne Fakhir, Mehdi-Georges Lahlou, Laurent Mareschal , Vincent Olinet, Martine Camillieri, Samuel Saint-Aubin, Azuma Makoto, Julie Genelin et Françoise Riganti, 31dB En plus de l’exposition Matières à mijoter, vous pourrez assister tout au long de la soirée à des performances artistiques et culinaires. Nuit Blanche -> Nuit Blanche MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris 75003

