Deux mille vingt trois – Festival Trajectoires Onyx Saint-Herblain, 19 janvier 2024, Saint-Herblain.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 21:00 – 22:00

Gratuit : non 15 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Pour sa dernière création intitulée « Deux mille vingt trois », Maguy Marin ausculte comme à son habitude les travers de l’âme humaine.Sur scène, sept danseurs et danseuses effectuent une recherche à partir des corps, des gestes et des sons. Jouant avec nos perceptions, iels interrogent notre capacité à être influençables sans même nous en rendre compte. Conception : Maguy MarinAvec Kostia Chaix, Kaïs Chouibi, Chandra Grangean, Lisa Martinez, Alaïs Marzouvanlian, Lise Messina, Roland Rocha Co-réalisation Onyx et Grand T Durée : 1h Représentations les 18 et 19 janvier 2024 à 21h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr