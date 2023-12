Mini-Toast Entretien Lunch – Festival Trajectoires Onyx Saint-Herblain, 18 janvier 2024, Saint-Herblain.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 19:00 – 20:00

Gratuit : non 10 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. « Mini-Toast » est une œuvre protéiforme, imaginée par Eloïse Deschemin, qui relève plus du banquet que de la mise en bouche. Cette célébration prend différentes formes qui se déploient du laboratoire de pratique aux réseaux sociaux en passant par le film et par la performance « Mini-Toast Entretien Lunch ». Cette performance est un objet non identifié, entre enquête collaborative, cinéma participatif et conversation chorégraphique. Au menu ? Une personne repérée par la facétieuse Eloïse Deschemin pour l’un des nombreux sujets qui aiguisent sa curiosité et invitée à une rencontre. Cette invitation prend la forme d’une conversation suivant un dispositif soigneusement élaboré autour d’une dégustation publique. Pour augmenter le partage, quelques personnes de l’assistance seront invitées à immortaliser la scène avec un téléphone portable mis à disposition pour sortir des murs et surfer en live-stream sur un réseau social. Destination Méta-Toast ! Une utopie à l’œuvre pour faire communauté, fantaisiste et sérieuse, autour de la danse. Chorégraphie / Conception : Eloïse DescheminInvitée : Anne Martin, danseuse, chorégraphe et collaboratrice de Pina BauchDanseur : Anthony Roques Durée : 1h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr