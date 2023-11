Bestiaire Sonore – Concert de l’Orchestre d’Harmonie Herblinois Onyx Saint-Herblain, 2 décembre 2023, Saint-Herblain.

2023-12-02

Horaire : 20:30

Gratuit : oui Réservation conseillée sur eventbrite.fr

Concert de musiques d’harmonie sur le thème des animaux. Après un concert d’été sur le thème de la nature, l’OHH vous ouvre les portes de sa ménagerie pour faire la part belle à nos voisins les animaux. Tour à tour, ils nous amusent, nous effraient, nous enchantent. Mais toujours, ils nous fascinent. Les histoires à leur sujets sont nombreuses. Et elles se racontent également en musique. Venez écouter des pièces d’harmonie originales pour découvrir ou redécouvrir certaines de ces histoires. Le temps d’un soir, l’OHH se fera arche de Noé et s’amusera avec les sonorités de ses instruments pour vous faire entendre ours, renards, licornes… Peut-être même percevrez-vous au loin les rugissements terrifiants d’un tyrannosaure ?

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr