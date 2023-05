La montagne magique et l’arrivée des machines – par la Cie Avoka – Saison Onyx Onyx, 3 mai 2023, Saint-Herblain.

2023-05-03

Horaire : 17:00 17:40

Gratuit : non 5 € / 10 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain

Ciné-concert – Sortir en famille / Jeune public à partir de 3 ans Ce spectacle est une fable écologique sous la forme d’un ciné-concert expérimental et poétique fabriqué en direct.En effet, la musique comme les illustrations sont créées sous les yeux des spectateurs et un système interactif transforme tous ces éléments en un court-métrage numérique de haute tenue. Pour l’histoire : Alors que les étoiles s’effacent dans le ciel pour laisser place au soleil et que la nature s’anime de ses bourdonnements et chants d’oiseaux habituels, d’épaisses fumées noires et un vacarme assourdissant rompent la quiétude de la montagne. Des machines cassent, coupent et griffent la montagne, semant le chaos derrière elles. Ses habitants vont devoir s’unir pour leur faire face et tenter de sauver leur paradis. Durée : 40 min.

