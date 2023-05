Coccolite – Saison Onyx Onyx, 27 avril 2023, Saint-Herblain.

5 € / 10 €

Concert. Dans l’univers hybride de Coccolite, le jazz se fond dans les grooves du hip-hop et dans les textures synthétiques des musiques électroniques. Les membres de Coccolite ont forgé leur expérience musicale dans des projets de Birdy Nam Nam, Orelsan, Médéric Collignon, Oxmo Puccino et affiné leur connivence au sein d’Antiloops (Ludivine Issambourg). Leur musique exigeante soutenue par un véritable sens du collectif invite à la fois au rêve et à la danse ! Nicolas Derand : piano, clavier, machines / Timothée Robert : basse, clavier, machines / Julien Sérié : batterie, machines Dans le cadre du Blue Moon Club (club musical underground et éphémère)

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr