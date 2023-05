Arnaud Aymard : Olaph Nichte – Saison Onyx Onyx, 20 avril 2023, Saint-Herblain.

2023-04-20 dans le club Onyx

Horaire : 20:00

Gratuit : non 15 € spectacle et dégustation Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain dans le club Onyx

Théâtre. Voici Olaph Nichte, le nouveau personnage d’Arnaud Aymar, comédien aux mille visages. Olaph Nichte (du mot allemand « nichts », qui signifie « rien ») se présente comme un global physicien allemand qui a grandi en Corrèze et parle donc français sans aucun accent. Il se lance dans une série de 762 conférences dont le but est de comprendre le sens de la vie. Délirant mais rigoureux, il nous subjugue par la pertinence de ses propos et l’absurdité de ses conclusions. Ou comment une analyse implacable peut aboutir à des conclusions improbables en utilisant des théories telles que la transitivité, l’infini, le triangle de Pascal ou la théorie quantique abstraite… Intelligent et drôle, Olaph Nichte réussi cet exploit de faire rire aux éclats tout en donnant matière à réflexion. On en ressort heureux mais bardé d’incertitudes : et si Olaph Nichte nous donnait vraiment les clefs pour appréhender le sens de la vie ? Durée du spectacle : 1h30 Dans le cadre du « Vin du 20 » (tous les 20 du mois, spectacle vivant, oenologie et gastronomie)

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr