Là, quelqu’un – par l’Atelier des Fictions / Eddy Pallaro – Saison Onyx Onyx, 8 avril 2023, Saint-Herblain.

2023-04-08 Représentations les 7 et 8 avril 2023

Horaire : 18:00 19:15

Gratuit : non 5 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain Représentations les 7 et 8 avril 2023

Théâtre – Sortir en famille. Un grand frère et sa petite soeur sont à l’intérieur d’un grand magasin. Pendant que leur mère tarde à finir ses courses, ils regardent, de l’autre côté de la vitre, quelqu’un, couché sur le sol, les yeux clos, emmailloté de la tête aux pieds. Pourquoi est-il là ? Et où était-il avant d’être là ? Est-il déjà mort ou en train de mourir ? Il fait si froid dehors. Mais voici qu’il ouvre les yeux, les voit derrière la vitre et leur fait signe. La pièce met en scène des enfants et des adultes qui se débattent avec le réel et cherchent la part d’humanité qui est en eux. Elle pose un regard à hauteur d’enfant sur les personnes vivant dans la rue. Raconter une histoire, faire naître des émotions, susciter des réflexions, partager une réalité commune…Voici là où les protagonistes de la pièce veulent nous attirer. Et, tout en douceur, nous amener à nous poser des questions sur le dépassement de soi et sur nos préjugés.Un conte contemporain tellement nécessaire. Texte et mise en scène : Eddy Pallaro Interprétation : Cécile Coustillac, Delphine Léonard, Loïc Leroux, Catherine Pavet, Fleur Sulmont Public : à partir de 9 ans Durée : 1h15 En coréalisation avec le festival Petits et Grands

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr