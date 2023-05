Sarah McCoy + Fyrs – Saison Onyx Onyx, 31 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-31

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 20 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain

Concerts. Sarah McCoy : Parisienne depuis quelques années, Sarah McCoy s’est formée à l’école des pianos-bars de la Nouvelle Orléans, d’où elle garde ce rapport simple, généreux et naturel avec le public. Elle a une présence scénique incroyable, bouleversante par endroits, exubérante à souhait par son langage corporel et son look mi-punk, mi-Ziggy Stardust, mi-Pierrot lunaire avec des larmes pailletées qui coulent sur sa joue. A travers sa voix parsemée des influences vocales d’artistes comme Amy Winehouse, Tom Waits, Billie Holliday et Fiona Apple, on peut également sentir les impressions classiques de Satie et Rachmaninoff ainsi qu’un zeste de Kurt Weil. Elle chante avec une puissance inouïe et balance des paroles qui racontent sa vie cabossée. Sarah McCoy ressemble à sa musique : du ragtime des bas-fonds, du jazz sauvage et des valses étourdies. Attention tornade ! + en 1ère partie – Fyrs : Le guitariste auteur-compositeur nous guide dans un univers intime, fragile et sincère, débordant d’amour et de mélancolie. Il raconte au travers des morceaux, la violence d’un premier deuil et la destruction d’un monde imaginaire parfait, les étapes qui font de lui le jeune homme qu’il est devenu et la perte d’une innocence si précieuse. Mélodique, intime et percussive, la musique de Fyrs nous entraine vers des rivages où nous pouvons croiser Foals et Woodkid.

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr