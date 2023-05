Nabla Mujina – Saison Onyx Onyx, 30 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-30 dans le club OnyxOuverture des portes du club à 18hConcert à 19h30

Horaire : 19:30

Gratuit : non 5 € / 10 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain

Concert. Depuis son minuscule home studio, Nabla Mujina compose pour faire danser les corps et cogner les cœurs.Entre rap et pop, entre poésie et rêve d’adolescent, voix posée sur un large toboggan d’autotune et pads de claviers doux, Nabla se découvre tout au long d’un répertoire moderne chanté en français dans une langue à nu, grave et gracile. Après un concert aux Transmusicales en 2021, Nabla revient avec toujours cette énergie qui fait de chaque live un moment incandescent. Dans le cadre du Blue Moon Club (club musical underground et éphémère)

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr