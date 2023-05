Nos coeurs en terre – de et par David Walh et Olivier de Sagazan – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nos coeurs en terre – de et par David Walh et Olivier de Sagazan – Saison Onyx Onyx, 28 mars 2023, Saint-Herblain. 2023-03-28

Horaire : 20:30 21:15

Gratuit : non 5 € à 20 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain Théâtre Au XVIIe siècle, Pierre Borel, un médecin ordinaire, assure détenir la preuve irréfutable de la sexualité des pierres. Ce débat, virulent au Grand Siècle, oppose deux camps : ceux qui croient la Terre inerte et ceux qui la pensent comme un organisme vivant. Olivier de Sagazan et David Wahl sont tous deux obsédés par les métamorphoses et les transformations. La matière d’Olivier de Sagazan, c’est l’argile. Il la sculpte, s’en fait une nouvelle peau, un corps à écrire. La matière de David Wahl, ce sont les histoires. Des histoires souvent méconnues, parfois incroyables, mais toujours vraies et nées de rencontres avec des scientifiques et des chercheurs. Ce duo incroyable, improbable même, nous embarque dans l’épopée extraordinaire du minéral autour de questions fondamentales : les roches ont-elles toujours été considérées comme inertes ? Quelles sont leurs interactions avec le vivant ?Saisissant. Brillant. Qui pourrait rester de marbre devant une telle performance ? Mise en scène : Gaëlle Hausermann Public : à partir de 16 ans Durée : 45 min. Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Onyx Adresse 1 Place Océane Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Tarif 5 € à 20 € Billetterie :- billetterie.theatreonyx.fr- 02 28 25 25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h- à Onyx, 1 place Océane à St-Herblain Lieu Ville Onyx Saint-Herblain

Onyx Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Nos coeurs en terre – de et par David Walh et Olivier de Sagazan – Saison Onyx Onyx 2023-03-28 was last modified: by Nos coeurs en terre – de et par David Walh et Olivier de Sagazan – Saison Onyx Onyx Onyx 28 mars 2023 Onyx Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique